Не в последнюю очередь, роль играют частные самолеты и яхты.

В то время как страны Запада стремятся сократить выбросы углекислого газа за счет использования возобновляемых источников энергии и экологичных мер, новый доклад подчеркивает, что серьезный эффект может быть достигнут благодаря тому, что самые богатые люди сократят использование частных самолетов и яхт. Согласно результатам исследования, миллиардеры, такие как Илон Маск и Джефф Безос, вносят огромный вклад в выбросы углерода: их частные полеты и прогулки на яхтах за 90 минут производят столько же углерода, сколько средний человек выбрасывает за всю свою жизнь.

Британская неправительственная организация Oxfam, известная своей работой по борьбе с бедностью и неравенством, недавно опубликовала анализ исследования по углеродным выбросам. В отчете рассматривается, как роскошный образ жизни 50 самых богатых миллиардеров, усугубляют климатический кризис.

Oxfam изучила частные самолеты 23 из 50 богатейших людей мира и обнаружила, что в среднем на одного миллиардера приходится 184 полета, что в общей сложности составит 425 часов в 2023 году. В совокупности эти полеты составили примерно 2 074 тонны выбросов CO2 в год на одного миллиардера. Для сравнения, это количество углерода, которое средний человек выбрасывает в атмосферу за 300 лет.

Если реактивные самолеты значительно загрязняют окружающую среду, то суперяхты – еще больше. В отчете показано, что среднегодовой выброс углерода 23 яхтами, принадлежащими 18 миллиардерам, составил около 5 672 тонн, что в три раза превышает выбросы частных самолетов. В перспективе загрязнение от яхт за один год равны выбросам среднего человека за 860 лет.

Утверждается, что два частных самолета Джеффа Безоса провели в небе почти 25 дней за один год, выбросив столько углерода, сколько сотрудник американской компании Amazon выбросил бы за 207 лет.

Но не только их досуг способствует таким выбросам. Оказалось, что среди 50 проанализированных миллиардеров около 40% их инвестиций приходится на отрасли с высоким уровнем загрязнения окружающей среды, такие как нефтяная, горнодобывающая и судоходная. Ежегодные выбросы их инвестиционных портфелей составили около 2,6 млн тонн CO2, что в 340 раз больше, чем выбросы самолетов и яхт вместе взятых.