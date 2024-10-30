С помощью него ученые детальнее изучают, как зарождаются звезды.

НАСА представило новое изображение Призрачной галактики – небесного тела, известного также как M74 или NGC 628. Изображение получено с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, что стало продолжением первой съемки этой галактики в 2022 году. Предыдущее изображение, представленное ниже для сравнения, имеет тот же объект, но отличается по цвету из-за различий в используемых инструментах наблюдения.

Снимок 2022 года был сделан исключительно с помощью прибора Webb Mid-InfraRed Instrument, который обеспечил богатую деталями инфракрасную перспективу. Однако в последнем снимке, MIRI сочетается с данными, полученными с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона. Такое сочетание инструментов позволило ученым из проекта Feedback in Emerging extrAgalactic Star clusTers глубже заглянуть в звездообразующие регионы, или "звездные ясли" внутри галактики.

Для тех, кто не знаком с астрономической терминологией, звездные ясли – это плотные космические регионы, заполненные газами и молекулярными облаками, необходимыми для рождения звезд и планетарных тел. Фактически, эти регионы часто называют зонами звездообразования, поскольку они способствуют созданию условий, необходимых для формирования звезд.

Главная цель команды FEAST – изучить звездную обратную связь – энергию и вещество, высвобождаемые молодыми звездами в галактиках за пределами нашего Млечного Пути.

Благодаря совместной работе MIRI и NIRCam ученые установили, что в спиральных рукавах Призрачной галактики находятся особенно активные области звездообразования.