Способствовала этому компания из Индии.

Несмотря на жесткие санкции США, направленные на ограничение доступа России к передовым технологиям, РФ, как сообщается, приобрела высокопроизводительные чипы NVIDIA H100 AI через неожиданный канал – фармацевтическую компанию в Индии. Согласно выводам Bloomberg, Россия получила доступ к высокотехнологичному оборудованию для искусственного интеллекта, включая ценные графические процессоры NVIDIA, на сумму около $300 млн при поддержке посредников в Индии.

В докладе говорится, что индийская фармацевтическая компания Shreya Life Sciences является центральной фигурой в этой неожиданной цепочке поставок. Утверждается, что компания участвовала в поставке более 1100 единиц передовых кластеров Dell PowerEdge XE9680 AI, в которых используются чипы NVIDIA H100 и процессоры AMD высокого класса. Данное событие обеспокоило власти США, учитывая, что технологии могут использоваться в разработке военного оборудование.

Логистическая цепочка поставок свидетельствует о наличии сложной сети, выходящей за пределы Индии. Серверы PowerEdge AI, как сообщается, происходят из Малайзии, затем направляются через Индию и, наконец, прибывают в РФ. Такой многоступенчатый процесс распространения усложняет работу американских правоохранительных органов и позволяет предположить наличие более широкой многонациональной стратегии поставок.