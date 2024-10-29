Смартфон будет лучше и дешевле предшественника.

В обзорах OnePlus Open журналисты высоко оценили новаторский дебют смартфона на арене складных устройств. Благодаря мощным техническим характеристикам и обтекаемому дизайну это устройство до сих пор не потеряло своей актуальности. Однако по мере того, как нарастает ожидание, кажется, что преемник все больше запаздывает. В то время как слухи о OnePlus Open 2 намекали на тонкий профиль и емкий аккумулятор, новые утечки указывают на конфигурацию его камеры, что может стать сигналом для значительного обновления.

Известный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что инженерный прототип OnePlus Open 2 сохранил дизайн, напоминающий своего предшественника, хотя и с утонченным акцентом на достижение еще более тонкой конструкции.

Что касается камеры, то OnePlus Open 2, похоже, будет оснащен тройной 50-Мп задней камерой с известной настройкой Hasselblad. Для сравнения, текущий Open может похвастаться 48-Мп основной камерой, 64-Мп телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом и 48-Мп ультразумом. Перспектива обновления всех трех сенсоров до 50-Мп может свидетельствовать о стремлении OnePlus предоставить расширенные возможности визуализации.

Характеристики аккумулятора остаются предметом спора. Предыдущая информация от Digital Chat Station предполагала, что OnePlus Open 2 будет оснащен емким аккумулятором на 6 000 мАч. В недавнем обновлении говорится уже о 5700 мАч.

Кроме того, инсайдер также намекает на возможность беспроводной зарядки OnePlus Open 2, что устраняет главный недостаток его предшественника.

Запуск смартфона запланирован на 1 квартал 2025 года в Китае, а глобальная версия, вероятно, последует вскоре после этого.