Первая стадия данного проекта – самостоятельный серфинг в браузере.

Компания Google продвигается в разработке искусственного интеллекта, способного беспрепятственно управлять задачами просмотра веб-страниц и, возможно, распространять свой контроль за пределы интерфейса самого браузера. Эта инициатива по созданию ИИ, известная под названием "Проект Джарвис", как ожидается, дебютирует вместе с предстоящим выпуском большой языковой модели Google Gemini. Амбициозный проект может вскоре вывести Google на передовые позиции в области автоматизации ИИ на основе браузера, хотя компания не одинока в этой гонке. Сообщается, что OpenAI также работает над аналогичным решением, предназначенным для автономной работы в браузере и способным выполнять различные задачи в онлайн-режиме, не требуя прямого вмешательства пользователя.

Концепция браузерного ИИ обещает упростить выполнение сложных онлайн-задач, избавив пользователей от необходимости вручную управлять API или применять обходные пути для доступа к данным, такие как запись экрана. Вместо этого пользователи смогут просто вводить команды в браузере, позволяя ИИ выполнять все остальные действия.

Если Google успешно запустит проект "Джарвис", данная инновация может стать прорывом в области ИИ. Благодаря интуитивно понятному браузерному интерфейсу такой инструмент позволит даже тем, кто не знаком с ИИ или кодированием, с легкостью использовать продвинутых цифровых помощников.

Слухи также предполагают, что Google и Anthropic изучают возможности, выходящие за рамки управления браузером. Согласно этому видению, Project Jarvis может со временем получить возможность управлять приложениями на устройстве пользователя, способными выполнять действия по команде, например, запускать необходимые программы или организовывать цифровое пространство.