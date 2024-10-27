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Kachka
NVIDIA готовит как минимум 6 карт поколения Blackwell: RTX 5050, 5060, 5070, 5070 Ti, 5080 и 5090
Их мобильные варианты удалось расшифровать благодаря PCI ID Repository.

PCI ID для грядущих мобильных GPU NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell появились в репозитории PCI ID Repository, показывая большой модельный ряд, включающий до 13 различных графических чипов.


Серия RTX 5000 будет охватывать сегменты настольных ПК и ноутбуков, при этом основное внимание уделяется настольным картам, но ведется серьезная подготовка и для мобильного рынка. 

Предыдущие утечки указывали на то, что NVIDIA разрабатывает не менее шести вариантов мобильных GPU RTX 5000, построенных на новой архитектуре и использующих новый интерфейс памяти – GDDR7. Хотя конкретные конфигурации ядер остаются под секретом, новые PCI ID указывают на отдельные GPU в линейке. Согласно данным, расшифрованным в PCI ID Repository, идентификаторы GPU выглядят следующим образом:

  • de:2980 – настольная RTX 5090;
  • de:29c0 – настольная RTX 5090;
  • de:2c18 – RTX 5090 Max-Q/Mobile;
  • de:2c19 – RTX 5080 Max-Q/Mobile;
  • de:2c2c – RTX 5080 Max-Q/Mobile;
  • de:2c58 – RTX 5090 Max-Q/Mobile;
  • de:2c59 – RTX 5080 Max-Q/Mobile;
  • de:2d18 – RTX 5070 Max-Q/Mobile;
  • de:2d19 – RTX 5060 Max-Q/Mobile;
  • de:2d58 – RTX 5070 Max-Q/Mobile;
  • de:2d59 – RTX 5060 Max-Q/Mobile;
  • de:2d98 – RTX 5050 Max-Q/Mobile;
  • de:2dd8 – RTX 5050 Max-Q/Mobile;
  • de:2f18 – RTX 5070 Ti Max-Q/Mobile;
  • de:2f58 – RTX 5070 Ti Max-Q/Mobile.

В эту линейку входят мобильные версии RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070, RTX 5060 и RTX 5050. Хотя в прошлом были предположения о RTX 5080 Ti для ноутбуков, похоже, что NVIDIA позиционирует RTX 5070 Ti как вариант с 12Gb, а RTX 5080 и RTX 5090 – с 16Gb, в то время как модели нижнего уровня будут поставляться с 8Gb.

#nvidia #видеокарты #rtx 5090 #rtx 50 #rtx 5000 #rtx 5080 #rtx 5070 #rtx 5060 #rtx 5050
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