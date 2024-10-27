Смартфон обещает много функций флагманских устройств.

Серийное производство iPhone SE 4 от Apple стартует в декабре этого года, а релиз смартфона намечен на начало 2025 года. Несмотря на бюджетное позиционирование, эта модель обещает впечатляющие характеристики. Недавно надежный источник раскрыл полные спецификации iPhone SE 4 и его ожидаемую цену, показав заметные улучшения и дизайн, направленные на соединение премиальных функций с доступностью.

Главной особенностью iPhone SE 4 станет собственный модем Apple 5G под кодовым названием "Центавр". Сообщается, что телефон оснащен 6,06-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с разрешением 2 532 x 1 170 и пиковой яркостью до 800 нит. Технология Ceramic Shield, известная своей прочностью, также появится в SE 4.

Внутри iPhone SE 4, как ожидается, будет использоваться чип A18, который можно увидеть в iPhone 16 и iPhone 16 Plus, дополненный 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Вместе эти характеристики позволяют устройству поддерживать набор функций Apple, основанных на искусственном интеллекте.

Судя по всему, Apple сосредоточилась на обновленной и в то же время упрощенной камере для SE 4. Ожидается, что на задней панели будет установлен один 48-Мп сенсор Sony Exmor IMX904, а на передней – 12-Мп камера. Несмотря на простоту этой установки по сравнению с флагманскими моделями, сенсор высокого разрешения намекает на способность SE 4 делать впечатляющие снимки.

Размеры SE 4, скорее всего, составят 146,7x71,5x7,8 мм, что делает его компактным и в то же время удобным в руке. Оснащенный батареей емкостью 3 279 мАч, он на 62,5% превосходит своего предшественника, iPhone SE 3, в котором стояла батарея емкостью 2 018 мАч.

Судя по всему, Apple расширяет общий набор функций SE 4, включая Face ID и защиту от пыли и воды по стандарту IP68, что делает его надежным для повседневных условий. Возможности зарядки включают проводную зарядку мощностью до 20 Вт и поддержку беспроводной зарядки Qi2 и MagSafe мощностью до 15 Вт.

Несмотря на то, что iPhone SE 4 имеет много общих черт с iPhone 16, ожидается, что его цена будет более доступной: по разным оценкам, она составит от 499 до 549 долларов.