Вероятно, она станет промежутком между GPT-4 и GPT-5.

Компания OpenAI вновь заняла лидирующие позиции в сфере инноваций в области искусственного интеллекта, "анонсировав" новую модель ИИ под кодовым названием Orion. Эта разработка последовала за впечатляющим результатом ChatGPT. По мере того как исследования OpenAI продолжаются быстрыми темпами, ожидание вокруг "Ориона" растет, особенно если учесть, что слухи намекают на возможности, значительно превосходящие предшественников. Запуск Orion ожидается в ближайшее время и обещает пересмотреть стандарты производительности в этой области.

Темпы развития OpenAI не подают признаков замедления. Спустя всего несколько месяцев после релиза GPT-4 и промежуточной модели o1, OpenAI, как сообщается, завершает работу над моделью Orion, которая должна затмить возможности GPT-4 благодаря расширенной функциональности и глубине.

В отличие от предыдущих релизов, стратегия внедрения Orion отличается от стандартной интеграции ChatGPT. Чтобы максимально раскрыть потенциал, OpenAI планирует сначала сделать Orion доступной для близких корпоративных партнеров, облегчая пользовательские интеграции. Microsoft, основной партнер OpenAI по развертыванию, собирается разместить Orion на своей платформе Azure, возможно, уже в ноябре.

Брендинг и название для Orion пока не определены. Неизвестно, будет ли OpenAI позиционировать новую модель как "GPT-5". Один из руководителей OpenAI намекнул, что модель следующего поколения будет значительно мощнее всех предыдущих, предположив, что возможности GPT-4 Orion увеличатся в 100 раз.