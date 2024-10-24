Apple собирается начать массовое производство iPhone SE 4 в декабре 2024 года.

Компания Apple готовится к выпуску iPhone SE 4 – бюджетной модели, которая, как ожидается, произведет больший фурор, чем предполагалось ранее. Это устройство, по дизайну очень напоминающее iPhone 14, будет стоить менее 500 долларов, что делает его весьма привлекательным вариантом для потребителей, которые ищут доступность без ущерба для качества. По последним данным, поставщики Apple собираются начать массовое производство iPhone SE 4 в декабре, что намекает на более раннюю дату запуска, чем предполагалось.

Ожидается, что iPhone SE 4 получит несколько заметных обновлений, как в дизайне, так и в производительности. Согласно последним утечкам, смартфон будет оснащен 8Gb оперативной памяти, что соответствует конфигурации серии iPhone 16. Увеличение объема ОЗУ очень важно, особенно если учесть, что Apple все больше внимания уделяет интеграции передовых возможностей искусственного интеллекта во все линейки своих продуктов. Аналитик Минг-Чи Куо в своем сообщении на Medium подтвердил, что производство запланировано на декабрь, что говорит о том, что все этапы исследований и разработок завершены, и окончательный дизайн уже известен.

Одной из отличительных особенностей iPhone SE 4 является его 6,1-дюймовый OLED-дисплей, значительно превосходящий 4,7-дюймовый экран предыдущей модели SE 3. Кроме того, ожидается, что в SE 4 будет убран Touch ID, а вместо него "поставят" Face ID.

Что касается сроков, то при массовом производстве, которое начнется в декабре, iPhone SE 4, скорее всего, будет представлен весной следующего года.