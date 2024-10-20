Она выглядит немного массивнее RTX 4090.

Как сообщают западные издания, в Индонезии удалось впервые заснять видеокарту нового поколения NVIDIA GeForce RTX 5090, которая была замечена на фабрике по производству GPU – чип принадлежит к торговой марке ZOTAC.

Как отмечают инсайдеры, информация появилась в ветке Chiphell, где показана RTX 5090, работающая в пределах, вероятно, тестовых блоков до официального релиза GPU. В дополнение к этой теме на сайте Bilibili появилось видео, представляющее интригующий взгляд на внутреннюю работу грядущей видеокарты NVIDIA.

Примечательно, что завод, о котором идет речь, служит обходным путем для американских санкций. В описании к видео поясняется, что это индонезийское предприятие способствует отправке графических ускорителей в Китай.

В свете американских ограничений на экспорт полупроводниковых технологий, особенно тех, которые касаются чипов с производительностью, эквивалентной или превышающей RTX 4090, этот шаг крайне важен. Такие ограничения запрещают экспорт высокопроизводительных чипов для видеокарт в материковый Китай.

Чтобы обойти эти ограничения и обеспечить бесперебойные поставки RTX 5090 в будущем, компания Bo Neng оперативно открыла завод в Батаме, Индонезия. В видеоролике показан отладочный экран производственной линии, а подсвеченная видеокарта четко идентифицируется как грядущая NVIDIA RTX 5090.