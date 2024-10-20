А смартфоны – как минимум на 25%.

Если Дональд Трамп вновь начнет проводить свою тарифную политику во время второго президентского срока, это может радикально изменить американский рынок бытовой электроники. Хотя экономическая политика часто кажется далекой, потенциальные последствия новых тарифов весьма ощутимы, особенно в технологическом секторе.



В июне группа из шестнадцати экономистов, лауреатов Нобелевской премии, забила тревогу по поводу тарифных предложений Трампа, предупредив, что они могут привести к росту инфляции. Инфляция, которая в 2022 году подскочила до 9,1%, сейчас стабилизировалась вблизи целевого показателя Федеральной резервной системы в 2%. Их опасения касаются предложенных Трампом тарифов в размере 10-20% на импортные товары и значительных тарифов в размере 60% на импорт из Китая, направленных на оживление отечественного производства.

Ассоциация потребительских технологий недавно обрисовала масштаб потенциального роста цен. Глобальный тариф в размере 10% в сочетании с тарифом в размере 60% для Китая может привести к росту цен на ноутбуки на внушительные 45%. Например, ноутбук, цена которого в настоящее время в США составляет 793 доллара, может подорожать на 357 долларов. Ноутбуки премиум-класса подорожают еще сильнее: модели за 1 000 долларов будут стоить не менее 1 450 долларов.

Ноутбуками рост цен не ограничится. CTA в сотрудничестве с Trade Partnership Worldwide спрогнозировала значительный рост цен на различные категории техники. Смартфоны могут подорожать на 25,8%, а мониторы – на 31,2 %. Игровые приставки, многие из которых производятся в Китае, подорожают на 40%.

Но эти тарифы ударят не только по кошелькам потребителей; они могут отразиться на экономике в целом. По оценкам Tax Foundation, общий тариф в размере 10% в сочетании с тарифом для Китая может привести к сокращению ВВП США на 1%, что со временем приведет к ликвидации 1,4 млн рабочих мест с полной занятостью.