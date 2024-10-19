Карте потребуется всего 1 кабель.

Segotep, относительно небольшой производитель блоков питания из Китая, привлекает к себе внимание прежде всего благодаря присутствию на китайских социальных медиаплатформах, таких как Bilibili. Блоки питания компании разработаны с учетом новейших стандартов ATX 3.1 и PCIe 5.1, что обеспечивает их соответствие требованиям современных высокопроизводительных систем. Однако спекуляции вокруг грядущей видеокарты NVIDIA RTX 5090 вызвали беспокойство по поводу совместимости блоков питания, и некоторые пользователи задаются вопросом, могут ли будущие GPU потребовать более мощных решений.

Один из пользователей Bilibili недавно высказал свои опасения по поводу слухов о спецификациях RTX 5090, которые якобы включают в себя два 16-контактных разъема питания. Важно отметить, что эти слухи не были подтверждены, а авторитетные источники в отрасли отвергли подобные заявления из-за их недостоверности. Несмотря на это, спекуляции привели к тому, что потребители стали задумываться о модернизации блоков питания, особенно учитывая, что стандарты ATX 3.1 и PCIe 5.1 все еще относительно редки, не говоря уже о возможности использования двух 16-контактных разъемов (в соответствии со спецификацией 12V-2x6).

Один из пользователей задал вопрос в социальных сетях относительно блока питания Segotep мощностью 1300W, цена которого составляет 220 долларов, спросив, может ли он поддерживать два 16-контактных разъема в свете слухов о требованиях RTX 5090. Вопрос вызвал прямой ответ с официального аккаунта Segotep, который успокоил пользователей следующим заявлением:

"Не волнуйтесь, у нас уже есть данные для 5090. Такой возможности нет, увидимся в январе".

Ответ Segotep примечателен тем, что компания имеет доступ к официальным спецификациям RTX 5090 и что карте не потребуются двойные 16-контактные разъемы питания. Более того, упоминание января совпадает с ожиданиями по поводу выхода карты, что позволяет предположить, что Segotep уже хорошо подготовилась к ее запуску.