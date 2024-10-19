Смартфон ожидается в сентябре 2025 года.

Мир технологий, кажется, никогда не останавливается, и как только выходит одно поколение iPhone, сразу же появляются свежие слухи относительно следующего. Это относится и к предстоящему iPhone 17, так как основные утечки, касающиеся серии iPhone, запланированной на 2025 год, уже всплывают.

По словам Джеффа Пу, известного аналитика Apple, на которого ссылается издание 9to5Mac, новый революционный iPhone 17 Air должен прийти на смену iPhone 16 Plus. Слухи предполагают, что устройство будет оснащено 6,6-дюймовым дисплеем, чипом Apple A19 и 8Gb оперативной памяти.

Эти спецификации, несомненно, будут поддерживать передовые функции искусственного интеллекта Apple. Однако особенно выделяется камера. По слухам, iPhone 17 Air будет оснащен одной фронтальной камерой на 24 Мп и задней камерой на 48 Мп, что отличается от конфигурации с двумя камерами, которую сейчас можно увидеть в iPhone 16 Plus.

По прогнозам, эта модель будет заметно тоньше своих предшественников. Стратегия Apple с таким тонким дизайном, похоже, направлена на увеличение продаж всех четырех устройств в линейке iPhone 17.

Инсайдер также пролил свет на другие модели серии. Он утверждает, что базовый iPhone 17 разделит большинство своих спецификаций с iPhone 17 Air, а iPhone 17 Pro и Pro Max получат чип A19 Pro и 12Gb оперативной памяти.