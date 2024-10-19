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Kachka
Владелец выброшенного диска с $500 млн в биткоинах судится с городом для доступа на свалку
Пока что разрешение ему не дают.

Отчаяние часто толкает на смелые поступки, и для одного британца, Джеймса Хоуэллса, ставки уже не могли быть выше. В 2013 году компьютерный инженер совершил дорогостоящую ошибку, которая может стоить ему более полумиллиарда долларов. Хоуэллс по неосторожности выбросил жесткий диск, содержащий криптографический ключ для доступа к тысячам биткоинов. Он намеревался выбросить старый диск, но по ошибке избавился от целого состояния.

Хоуэллс не сразу осознал всю серьезность своей ошибки, но к тому времени уже потерял биткоины. Диск был потерян и, скорее всего, погребен глубоко на свалке под слоями мусора. С тех пор он предпринял несколько попыток получить разрешение на раскопки в надежде вернуть утраченное имущество. Однако его попытки постоянно блокировались местным городским советом, в результате чего ему не оставалось ничего другого, как обратиться в суд.

Как сообщает Wales Online, Хоуэллс подал в суд на городской совет, требуя возместить стоимость его биткоинов по их самой высокой рыночной цене в начале этого года. Хотя официально иск касается денег, Хоуэллс объяснил, что его реальная цель – убедить совет предоставить ему доступ на свалку, чтобы он смог извлечь жесткий диск.

Хоуэллс, прекрасно понимая, что может получить огромные деньги, полностью посвятил себя поискам, даже оставил работу, чтобы сосредоточиться на своей миссии. Он собрал команду специалистов, каждый из которых согласился участвовать в поисках в обмен на долю от выручки, если им удастся восстановить диск. Однако успех далеко не гарантирован: диск пролежал на свалке более десяти лет, подвергаясь износу и разрушению.

#криптовалюта #bitcoin #btc #жесткие диски #биткоины
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