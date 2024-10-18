В его основу лег простейший ИИ-алгоритм.

Сезон Хэллоуина неизменно порождает креативные проекты на Raspberry Pi, и этот год не стал исключением. Сегодня на просторах интернета удалось найти интригующую сборку, созданную инженером и разработчиком с ником Poke08. Используя универсальный Raspberry Pi Zero 2 W, он создал увлекательный проект на тему Хэллоуина: отзывчивый и жуткий глаз.

Но этот глаз не просто стоит на месте – он полностью интерактивен. Запрограммированный на сканирование окружающей среды, глаз отслеживает людей в режиме реального времени, фиксируя свой взгляд на каждом, кто пересекает его путь. В проект интегрированы функции распознавания лиц, что позволяет глазу следить за движущимися людьми и фокусироваться на них, добавляя жутковатый элемент в любую хэллоуинскую декорацию. Помимо тревожного взгляда, глаз также использует функцию преобразования текста в речь, что позволяет ему произносить жуткие приветствия, например "Счастливого Хэллоуина".

В демонстрационном видео, которым поделился Poke08, глаз показан в действии. Его движения плавны и реалистичны, благодаря внутренней системе RGB LED, которая подсвечивает глаз красным цветом с периодическими зелеными вспышками. Светодиодная конфигурация придает визуальный эффект, который усиливает жутковатость. Хотя текущая версия произносит простые приветствия, система может быть настроена и способна передавать любые сообщения по желанию пользователя.

Для расширения возможностей распознавания лиц энтузиаст использовал USB-ускоритель Google Coral. Это устройство оснащает Pi Zero 2 W дополнительной вычислительной мощностью через сопроцессор Edge TPU, повышая его способность справляться с задачами, основанными на искусственном интеллекте. Отслеживание лиц осуществляется с помощью CodeProject.AI, бесплатной платформы ИИ с открытым исходным кодом, которая работает локально на таких системах, как Windows.