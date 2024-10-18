Особенно много жалоб поступает от пользователей iPhone 16.

Прошел почти месяц с момента выхода iPhone 16 на рынок, и в целом отзывы о нем были положительными. Однако есть и несколько проблемных моментов. Дизайн моделей Pro вызвал некоторые споры, а новая кнопка управления камерой не очень понравилась всем пользователям. Одновременно с выпуском смартфона Apple выпустила iOS 18, но не все прошло гладко. Все больше пользователей iPhone 16 сообщают о проблемах, среди которых выделяется чрезмерный разряд батареи.

Хотя Apple устранила многие ранние ошибки в iOS 18, выпустив iOS 18.0.1, проблемы с аккумулятором продолжают беспокоить владельцев iPhone. Несколько пользователей обратились к таким платформам, как Reddit и Apple Support Communities, чтобы выразить свое недовольство, подчеркнув, что батарея, похоже, разряжается гораздо быстрее, чем ожидалось. Один из пользователей Reddit отметил следующее:

"Я перешел с iPhone 12 на 16 Pro, в основном из-за лучшего времени автономной работы и улучшенных динамиков. Однако, несмотря на предполагаемые улучшения батареи, я заметил, что за ночь она разряжается на 10-15%, просто лежа без дела на прикроватной тумбочке".

Другой пользователь Reddit провел сравнительный тест между iPhone 16 Pro и iPhone 14 Pro. Его результаты оказались весьма показательными: через 36 часов заряд iPhone 16 Pro снизился до 58%, в то время как у iPhone 14 Pro оставалось 85%. Этот эксперимент позволяет предположить, что новая линейка iPhone 16 может испытывать проблемы с эффективностью работы аккумулятора под управлением iOS 18.

Важно понимать, что разрядка батареи может быть вызвана множеством факторов, и не всегда она напрямую связана с операционной системой.

Примечательно, что проблема, похоже, характерна не только для линейки iPhone 16. Пользователи более старых iPhone под управлением iOS 18 также сообщают о проблемах с аккумулятором.