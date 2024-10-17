На Xbox Series S она стабильно работает в 30 FPS.

Компания GSC Game World, разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2, изначально считала, что создание версии игры для Xbox Series S недостижимо из-за ограничений консоли. Однако благодаря интенсивным усилиям по оптимизации, студия утверждает, что при правильном подходе любая современная игра может эффективно работать на этой системе.

В интервью Windows Central GSC Game World рассказала о проблемах, с которыми они столкнулись при работе с Xbox Series S, наименее мощной системой текущего поколения. Изначально команда считала, что низкие технические характеристики консоли по сравнению с Xbox Series X и другими платформами не позволят S.T..A.L.K.E.R. 2 работать без сбоев. Сложная механика игры и высокие требования еще больше усложнили это предположение. Тем не менее, по мере разработки студия начала уделять большое внимание оптимизации и улучшению потоков данных в системе. Благодаря тщательному управлению системными ресурсами – максимальному использованию каждого доступного мегабайта – они успешно вывели игру на Xbox Series S.

Этот прорыв привел разработчиков к выводу, что практически любая современная игра может быть совместима с Xbox Series S. Примечательно, что навыки, отточенные в ходе этого процесса, также пошли на пользу ПК-версии игры, обеспечив более высокую производительность и снизив минимальные системные требования для игроков.

Что касается производительности на консолях, то GSC Game World подтвердила, что S.T.A.L.K.E.R. 2 работает с частотой 60 кадров в секунду на более мощной Xbox Series X. Более значительные провалы в частоте кадров происходят во время сцен или моментов, связанных с повествованием, но они не оказывают негативного влияния на общее впечатление от игры.