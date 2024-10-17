У китайских смартфонов скоро появятся многие нововведения Apple.

В грядущих смартфонах OPPO серии Find X8 появится кнопка спуска затвора камеры, чувствительная к силе нажатия, как и функция Camera Control, недавно представленная в iPhone 16 от Apple.

Apple Camera Control в iPhone 16 использует чувствительную к нажатию кнопку, которая улучшает взаимодействие с камерой, предлагая функциональность, выходящую за рамки традиционных жестов на экране. Тактильная кнопка позволяет пользователям с легкостью запускать камеру, делать снимки, переключать объективы и увеличивать изображение. Следуя этой тенденции, китайский технологический гигант OPPO подтвердил, что его грядущая серия Find X8 также будет оснащена аналогичной кнопкой спуска затвора, чувствительной к нажатию, согласно отчету Android Authority.

Кроме того, недавно выпущенная серия X200 от Vivo демонстрирует дальнейшие параллели с инновациями Apple. X200 может похвастаться записью 4K-видео 120 FPS и замедленной съемкой видео, что совпадает с функциями, недавно представленными в моделях iPhone 16 Pro.

В серии X200 Vivo добавит ещё и "Origin Island" – динамический интерфейс, который подозрительно похож на "Dynamic Island" в iPhone. Как и в случае с Apple, Origin Island объединяет уведомления в реальном времени, многозадачность и взаимодействие между приложениями в единое интерактивное пространство.