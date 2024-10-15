А ещё, предположительно, в него добавят Apple Intelligence.

Нынешний iPhone SE 3 от Apple имеет дизайн, который кажется немного устаревшим, ведь его корни уходят почти на десятилетие назад. Теперь компания намерена наконец-то обновить серию SE. Согласно предыдущим отчетам, новый iPhone SE 4 будет иметь дизайн, более похожий на iPhone 15, с меньшим вырезом и OLED-дисплеем. Однако недавно просочившееся изображение корпуса указывает на то, что некоторые аппаратные изменения, такие как кнопка Action, не попадут в бюджетную модель.

Начиная с iPhone 15 Pro Apple убрала из линейки iPhone переключатель звука, заменив его многозадачной кнопкой Action. Многие ожидали, что SE 4 последует примеру. Судя по последней утечке информации о корпусе, SE 4 может сохранить традиционный переключатель звука.

Утечка, которой поделился Сонни Диксон на X, дает нам представление о дизайне SE 4. Большая часть информации совпадает с предыдущими слухами, но особенно выделяется возможное возвращение переключателя Mute Switch. Если внимательно посмотреть на просочившийся в сеть чехол, то вырез над кнопками регулировки громкости указывает на место для переключателя Mute Switch, который часто используется производителями чехлов.

Среди других ожидаемых обновлений смартфона – порт USB-C, улучшенный датчик одиночной камеры и усовершенствованные внутренние компоненты. Судя по утечкам, SE 4 будет поддерживать функции Apple Intelligence и получит 8Gb оперативной памяти.