Компания активно занимается разработкой механизмов для складного устройства.

В течение многих лет ходили слухи о складном iPhone, а предполагаемые даты запуска неоднократно переносились. По первоначальным прогнозам, выход Apple на рынок складных смартфонов должен был состояться не раньше 2026 или 2027 года. Однако свежая утечка информации указывает на то, что мы можем увидеть новое революционное устройство уже в 2025 году.

Согласно сообщению тайваньского издания United Daily News, Apple значительно ускорила разработку своего складного iPhone. Сообщается, что компания часто общается с тайваньскими производителями для обеспечения критически важных компонентов, таких как подшипники для механизма, чтобы гарантировать готовность массового производства к концу этого года.

Если информация окажется точной, это может означать, что складной iPhone будет представлен в следующем году, возможно, в сентябре, вместе с iPhone 17.

United Daily News предполагает, что причиной ускорения разработки послужило растущее давление со стороны конкурентов, таких как Samsung и Huawei, которые последовательно выпускают складные смартфоны. Эта категория набрала значительную популярность, и все больше потребителей выбирают складные модели вместо классических.

Если слухи подтвердятся, Apple может представить две модели в сентябре следующего года: складной iPhone и ожидаемый iPhone 17 Air.