Игроки могут получить возможность проходить игру вместе.

В потоке слухов и утечек, окружающих Grand Theft Auto VI, была упущена одна особенно интригующая деталь. Несмотря на ее потенциальную важность, игровое сообщество, похоже, сосредоточилось на других аспектах.

На протяжении последнего десятилетия, еще до того, как Rockstar Games официально признала существование игры, GTA VI была предметом постоянных спекуляций. Учитывая массовое ожидание, связанное с игрой, это не является неожиданностью.

Однако один элемент, который не был официально подтвержден, но имеет весомые доказательства, почти не обсуждался. Им является возможность кооперативного геймплея в сюжетной части.

Мы уже знаем, что в игре будет два главных героя, Джейсон и Люсия. Подобно тому, как в Grand Theft Auto V можно было переключаться между Майклом, Тревором и Франклином, в новой игре, скорее всего, можно будет переключаться между Джейсоном и Люсией. Открытие, сделанное пользователем Reddit на r/GTA6, намекает на нечто большее – два игрока потенциально смогут управлять главными героями одновременно.

Если информация подтвердится, то это станет первым случаем появления кооперативного геймплея в сюжетном режиме GTA. Пользователь Reddit объяснил свои выводы после анализа утечек, в частности, указав на нечто под названием "Менеджер действий игрока", который организует различные внутриигровые функции.

По словам пользователя, "менеджер состоит из пяти различных разделов: Список действий, Исходные состояния, Контекст действий, Сценарии и Условные действия". Одно из примечательных действий – "Downed Self Revive", предполагающее, что если один из игроков недееспособен, а другой занят, у первого будет возможность возродить себя.