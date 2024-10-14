Недавно предполагалось, что цена карты может достигать 2500 долларов.

Слухи о цене грядущей видеокарты GeForce RTX 5090 от NVIDIA уже ходят, но, по словам инсайдера Kopite7kimi, эти предположения могут оказаться ложными. Вопреки утверждениям о том, что RTX 5090 будет стоить значительно дороже RTX 4090, источник полагает, что повышение цен вряд ли будет столь серьезным, как утверждалось ранее.

GeForce RTX 5090 дебютирует на выставке CES 2025 и возглавит линейку графических процессоров нового поколения Blackwell от NVIDIA. С 32Gb VRAM и более 21 000 ядер RTX 5090 является грозным обновлением по сравнению с RTX 4090. Однако столь впечатляющие характеристики стали причиной спекуляций: недавно предполагалось, что цена карты может достигать 2 500 долларов.

Однако эти предположения о цене не имеют под собой твердых оснований. Отраслевые инсайдеры отмечают, что NVIDIA еще не проинформировала своих партнеров по производству плат об официальных ценах на новые GPU. В настоящее время NVIDIA сосредоточена на предоставлении подробностей о конфигурациях, спецификациях и моделях. Как только эти детали станут известны, партнеры начнут работу над индивидуальными печатными платами и системами охлаждения, а цены будут окончательно определены только ближе к запуску.

Источник из тайваньского производителя систем охлаждения, который тесно сотрудничает с NVIDIA, подтвердил, что компания разрабатывает не менее восьми различных дизайнов кулеров для своих моделей Founders Edition.

По мнению инсайдера, стоимость GeForce RTX 5090 не будет сильно повышена по сравнению с RTX 4090, MSRP которой составляла 1 599 долларов, но в настоящее время она продается примерно за 1 800 долларов.