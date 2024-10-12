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Kachka
В Steam подтвердили, что пользователи не владеют играми, а лишь берут их в аренду
В этом случае аренда является долгосрочной.

Компания Steam официально признала то, о чем многие давно подозревали: пользователи не являются настоящими владельцами цифровых игр, которые они "покупают". Это признание стало возможным после вступления в силу новых правовых норм. В течение многих лет считалось, что покупка цифровых игр больше похожа на долгосрочную аренду, и потребители мало что могут сделать, чтобы изменить это положение. Однако сдвиг в сторону большей прозрачности можно только приветствовать.

Valve ввела новое уведомление в корзине Steam, четко указывающее на характер цифровых сделок. Оно гласит: "Покупка цифрового продукта предоставляет лицензию на этот продукт в Steam". Это изменение стало ответом на новый закон Калифорнии, призванный обеспечить, чтобы цифровые рынки больше не вводили потребителей в заблуждение, заставляя их думать, что они владеют какими-либо цифровыми продуктами, такими как игры, фильмы или электронные книги.

Закон AB 2426, подписанный губернатором Гэвином Ньюсомом в прошлом году, направлен на предотвращение обманчивых маркетинговых практик в сфере цифровых медиа. В частности, он запрещает использовать такие термины, как "купить" или "приобрести", когда сделка предоставляет пользователям только лицензию на доступ к контенту, а не полное право собственности.

В соответствии с законом, цифровые магазины теперь должны использовать четкие формулировки, прямо указывая, что приобретаемая потребителем лицензия – это всего лишь лицензия.

Новые правила были замечены на аккаунтах Steam не только в Калифорнии, что свидетельствует о том, что подобная практика вскоре может стать стандартом для цифровых платформ по всему миру.

#игры #steam
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