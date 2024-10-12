Производство намечено аж на 2027 год.

Tesla представила свое долгожданное роботакси Cybercab во время мероприятия "Мы, роботы" на студии Warner Bros. Discovery в Калифорнии. Этот дебют состоялся спустя шесть месяцев после того, как Илон Маск впервые намекнул на его появление. Как и положено, Маск приехал на том самом транспортном средстве, которое он представлял, – Cybercab. В своем выступлении Маск раскритиковал неэффективность нынешних методов транспорта, указав на то, что обычные автомобили большую часть времени простаивают без дела.

Главной изюминкой презентации Маска стала экономическая эффективность Cybercab. По его словам, эксплуатационные расходы этого автомобиля составят около 20 центов за милю, а после уплаты налогов увеличатся до 30-40 центов. По сравнению с традиционным транспортом это обещает быть гораздо более доступным. Более того, Маск подтвердил, что люди смогут приобрести Cybercab, причем Tesla установила ее цену на уровне менее 30 000 долларов.

Концепция, которую изложил Маск, выходит за рамки простого личного владения. Он предсказал будущее, в котором частные лица будут управлять парками роботакси, подобно пастухам, получая доход от совместных поездок. Отвечая на вопрос о доступности, Маск сообщил, что система полного автономного вождения без контроля сначала будет внедрена на Model 3 и Model Y в Техасе и Калифорнии. Что касается самой "киберкабины", то ее производство запланировано на 2027 год.

Технологически Cybercab отличается тем, что полагается на искусственный интеллект, отказываясь от радаров и датчиков, используемых конкурентами вроде Waymo. Маск объяснил, что такой подход позволяет Tesla снизить производственные затраты, что является стратегическим шагом в обеспечении доступности.