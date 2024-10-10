RTX 5080 будет предлагаться за 1 300 долларов.

Хэллоуин уже не за горами, но недавний слух о потенциальных ценах на грядущие видеокарты серии RTX 5000 может оказаться куда более пугающим, чем любой сезонный праздник. Если последние утечки окажутся правдивыми, любителям техники стоит приготовиться к шоку от цен.

Слух, источником которого стал инсайдер Moore's Law is Dead на YouTube, дает представление о возможной структуре цен на линейку RTX 5000.

Все указанные цены относятся к рынку США, но в других регионах они должны быть пропорционально схожими, с учетом местных налогов. Согласно утечке, флагманская RTX 5090 может продаваться от 1 999 до 2 499 долларов, при этом MLID предполагает, что окончательная цена, скорее всего, будет ближе к верхней границе – 2 499 долларов за единицу.

Для RTX 5080 NVIDIA, как сообщается, рассматривается диапазон от 1 199 до 1 499 долларов. Однако, как и в случае с RTX 5090, консенсус склоняется в сторону более высокой границы – 1300 долларов или больше. Что касается RTX 5070, которая, согласно последним слухам, приведенным MLID, будет оснащена 12Gb VRAM, то прогнозируемая цена составит от $599 до $699.

MLID утверждает, что RTX 5070 обеспечит частоту кадров, аналогичную текущему поколению RTX 4070 Ti в задачах растеризации (без трассировки лучей) и, возможно, даже немного превзойдет ее. Однако наиболее значительное улучшение произойдет с трассировкой лучей, где новая архитектура Blackwell может дать прирост от 10 до 20% по сравнению с RTX 4070 Ti.