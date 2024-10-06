Релиз технологии состоится параллельно с выходом iPhone 17.

Компания Novatek, известный тайваньский производитель полупроводников, объявила о планах начать производство OLED-дисплеев с интегрированной технологией сенсорных и дисплейных драйверов (TDDI). Ожидается, что эта технология дебютирует в 2025 году и может стать основой для будущих устройств Apple, включая iPhone 17. В докладе, первоначально опубликованном DigiTimes, а затем распространенном MacRumors, говорится, что производство начнется во втором квартале 2025 года.

Издание утверждает, что Apple станет одним из первых клиентов Novatek. Согласно отчету, сроки поставок TDDI-дисплеев Novatek тесно связаны с циклом разработки следующего поколения моделей iPhone, что приводит к росту спекуляций по поводу их использования в предстоящих продуктах Apple.

Технология TDDI знаменует собой значительный сдвиг в дизайне OLED, объединяя сенсорные и дисплейные функции в один слой. Она позволит создавать более тонкие дисплеи, что станет переломным моментом в линейке продуктов Apple. По слухам, грядущий iPhone 17 Air может выиграть от этой инновации, что позволит создавать более компактные и изящные модели без ущерба для размера дисплея и функциональности.

На данный момент известно мало подробностей о моделях iPhone 17 Air. Некоторые слухи говорят о том, что Air может заменить iPhone Plus, оснащенный 6,6-дюймовым дисплеем.