Криптосообщество настаивает, чтобы личность Сатоши осталась в секрете.

Новый документальный фильм HBO готов раскрыть истинную личность Сатоши Накамото, неуловимого создателя биткоина, что может стать революционным моментом для мировых финансов и политического ландшафта США.

Расследование ведет номинированный на премию "Эмми" режиссер Каллен Хобак, который ранее разоблачил ключевых фигур, стоящих за теорией заговора QAnon. Документальный фильм выйдет в эфир во вторник в 21:00 по восточному времени и обещает углубиться в одну из самых долгих загадок цифровой эпохи.

С момента создания биткоина в 2009 году он превратился в финансовую силу, которую ценят за ее потенциал по отношению к традиционным валютам. Несмотря на растущую легитимность, биткоин был связан с незаконной деятельностью, включая торговлю наркотиками и кибермошенничество, что добавило много противоречий в его принятие.

Примечательно, что рост биткоина до триллионного класса активов был поддержан известными сторонниками, такими как Илон Маск. Даже центральные банки некоторых стран начинают рассматривать его как потенциального конкурента своим денежным системам. Однако раскрытие личности создателя биткоина может открыть ящик Пандоры, приобщив Накамото к темным сторонам использования BTC или сделав его одним из самых богатых людей на Земле. Считается, что Накамото контролирует около 1,1 млн монет, которые сегодня оцениваются примерно в 66 млрд долларов.

Личность Сатоши Накамото озадачивает мир уже более десяти лет. Опубликовав в 2008 году технический документ по биткоину, он внес свой вклад в развитие системы, а затем исчез в 2010 году. Были предприняты различные попытки раскрыть его личность, но все они завели в тупик.

В качестве потенциальных кандидатов назывались покойный Хэл Финни, системный инженер Дориан Накамото, криптограф Ник Сабо и изобретатель Hashcash Адам Бэк. Однако попытки разоблачить Сатоши часто встречают сопротивление со стороны криптосообщества, которое выступает за сохранение анонимности.