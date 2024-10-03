Не отстает от них и карта прошлого поколения RTX 3060.

Видеокарты NVIDIA серии RTX 4000 быстро завоевывают рынок GPU, о чем свидетельствует последний сентябрьский обзор аппаратного обеспечения Steam. Лидерами по темпам внедрения являются RTX 4060, RTX 4060 Ti и RTX 4070, причем RTX 4060 заметно выросла на 34% с августа по сентябрь.

В последние несколько месяцев RTX 4060 демонстрировала тенденцию к росту, но сентябрь ознаменовался ее самым высоким всплеском. С августа по сентябрь она заняла более 1% общей доли рынка. Это резко контрастирует с показателями июля-августа, когда доля RTX 4060 на рынке немного снизилась. В период с июня по июль ей удалось добиться лишь скромного прироста в 0,45%. Однако сейчас она прочно удерживает позиции на мировом рынке видеокарт, занимая второе место по популярности в сентябрьском обзоре оборудования Steam с долей рынка 4,58%.

Интересно, что RTX 4060 Ti, еще один графический чип среднего уровня Ada Lovelace, за тот же период продемонстрировал впечатляющий скачок. В сентябре он получил 0,76% от общей доли рынка. Следом за ним идет RTX 4070, которая в сентябре увеличила общую долю на 0,39%.

Кроме того, стоит упомянуть RTX 3060. Несмотря на рост популярности RTX 4060, RTX 3060 продолжает демонстрировать хорошие результаты, набрав 0,35% доли рынка за сентябрь.