Однако компания не уточнила, сколько она будет стоить.

Компания MSI представила кастомную видеокарту GeForce RTX 4070 Ti SUPER Gaming SLIM, посвященную игре S.T.A.L.K.E.R., предлагая пользователям уникальный дизайн и бесплатную копию тайтла в подарок.

Около недели назад MSI представила новый графический процессор RTX 4070 Ti Super в коротком видеоролике на своем официальном канале YouTube. Новая модель, известная как S.T.A.L.K.E.R. 2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER Gaming SLIM Еdition, имеет отличительный кастомный кожух, вдохновленный игрой, украшенный сложными деталями, отражающими ее тематику. Примечательно, что в комплекте с картой поставляется специальный кронштейн для поддержки GPU, который, как и сама карта, также выполнен в тематике S.T.A.L.K.E.R.

Данный чип имеет как кожух, так и заднюю панель, украшенную графикой в стиле знаменитой игры. На боковой стороне карты имеется логотип MSI с RGB-подсветкой. Что касается возможностей подключения, то карта оснащена одним выходом HDMI и тремя DisplayPort.

Что касается цен, то официальных сведений о стоимости графического ускорителя пока нет. Стандартная RTX 4070 Ti SUPER была представлена по цене 800 долларов, а тематические или лимитированные модели, подобные этой, часто имеют надбавку.