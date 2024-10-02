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Kachka
Эксперты назвали стоимость производства одного iPhone 16 Pro Max и раскрыли прибыль Apple
Создание 16 Pro Max всего лишь на 32 доллара дороже, чем создание 15 Pro Max.

Apple не стала кардинально менять дизайн iPhone 16 Pro Max, однако компания сосредоточилась на доработке устройства, основываясь на отзывах пользователей о серии iPhone 15. Наряду с многочисленными обновлениями, флагманская модель стала немного крупнее своего предшественника. Интересно, что, судя по оценочным данным, производство iPhone 16 Pro Max обойдется Apple всего на 32 доллара дороже, чем iPhone 15 Pro Max. Хотя это не полная стоимость вывода устройства на рынок, она дает представление о стоимости компонентов.

По данным TD Cowen, о которых сообщает AppleInsider, цена создания одного iPhone 16 Pro Max составляет около $485, в то время как iPhone 15 Pro Max – $453. Среди различных компонентов самыми дорогими деталями являются дисплей и тройная система задних камер, каждая из которых стоит 80 долларов.

Отдельно стоит отметить относительно небольшое увеличение стоимости дисплея: более крупный LTPO OLED-экран iPhone 16 Pro Max стоит всего на 5 долларов больше, чем экран iPhone 15 Pro Max, цена которого составляла 75 долларов. Одним из заметных обновлений камеры является переход от 12Мп ультраширокого сенсора в iPhone 15 Pro Max к 48Мп сенсору в iPhone 16 Pro Max, что, вероятно, объясняет повышение цены с $70 до $80 за набор камер.

Еще одно обновление коснулось оперативной памяти: Apple заменила ОЗУ LPDDR5 из iPhone 15 Pro Max на более быструю LPDDR5X в iPhone 16 Pro Max. 

В общей сложности на комплектующие приходится 40,4% розничной цены iPhone 16 Pro Max в США, а валовая прибыль Apple составляет 59,6% на единицу продукции.

#смартфоны #apple #iphone 16 pro max #iphone 15 pro max
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