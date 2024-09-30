Каждая конструкция содержала маленькие визуальные недостатки.

По слухам, Apple тестирует несколько прототипов складных iPhone, которые по дизайну напоминают Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Однако конкретная дата выхода этих устройств по-прежнему не известна, в основном из-за постоянных технических проблем. В частности, наличия складок и микротрещин на дисплее. Похоже, что каждый прототип страдает от этих недостатков, что может объяснить задержку с официальным анонсом.

Согласно предыдущим отчетам, амбициям Apple в области складных устройств по-прежнему мешают два основных препятствия: прочность шарнира и устранение видимой складки при полном закрытии устройства. В свое время Apple экспериментировала как минимум с двумя различными конструкциями, но обе не смогли решить эти проблемы. Стоит отметить, что даже Samsung, первопроходец в области складных смартфонов, не до конца решила проблему заломов, несмотря на то, что компания уже выпустила шестое поколение своего складного флагмана.

Хотя видимость складки в моделях Samsung уменьшилась, ее все еще можно заметить при определенном освещении. Эта проблема характерна не только для Samsung: с подобными проблемами сталкиваются и многие другие производители складных смартфонов. Учитывая репутацию Apple, которая отдает предпочтение эстетически изысканным продуктам, наличие данного недостатка, скорее всего, будет воспринято как существенное пятно на премиальном дизайне.