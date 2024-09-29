К числу существующих биомов добавится локация Бледный сад.

Компания Mojang представила новые обновления для Minecraft во время ежегодной трансляции "Minecraft Live", предлагая заглянуть в будущее культовой игры о выживании.

Главным событием стало появление нового биома, получившего официальное название Бледный сад, который призван вызывать жуткие и тревожные эмоции. В этом биоме появился уникальный моб под названием Скрип – древоподобное существо, которое привносит интересный поворот в игровой процесс. Вместо прямых атак игрокам нужно будет отыскать Скрипящий сердечный блок, скрытую точку управления в биоме, чтобы победить это враждебное существо.

Днем Бледный сад выглядит спокойным и безмятежным, но с наступлением ночи он становится гораздо более зловещим. Таящаяся опасность Скрипа усиливает впечатления. По словам Mojang, жуткое чувство может перерасти в страх, когда игроки столкнутся с этим мобом. Это не тот враг, которого можно просто победить оружием – если смотреть прямо на него, он застынет на месте, но игрокам придется искать его скрипящий сердечный блок, чтобы устранить угрозу.

Помимо жуткой атмосферы, в Бледном саду появятся ландшафты темных тонов, жуткие звуковые эффекты и множество новых материалов, включая бледную дубовую древесину и висячий мох.