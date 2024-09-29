Иногда цены доходят до 12 000 долларов.

Компания Sony недавно представила PS5 Pro, а также вариант 30th Anniversary Limited Edition. Предварительные заказы уже открыты на сайте Sony. Цена PS5 Pro составляет 700 долларов, а поставки начнутся 7 ноября, в то время как 30th Anniversary Limited Edition, цена которой составляет 1 000 долларов, ожидается 21 ноября. Примечательно, что во всем мире будет доступно только 12 300 экземпляров этого специального издания. Несмотря на то, что до официальной даты релиза остались считанные недели, на таких онлайн-площадках, как eBay, уже появились объявления о предпродаже или подтверждении предварительного заказа.

В настоящее время PS5 Pro продается на eBay примерно за 1 000 долларов – на 43% дороже официального ценника Sony. Однако стоимость на лимитированную версию, посвященную 30-й годовщине, растет гораздо быстрее. Многие объявления о продаже этой коллекционной модели начинаются с отметки более 3 000 долларов (+200%). Некоторые продавцы даже запрашивают до 12 300 долларов, играя на ограниченной доступности.

Такие завышенные цены навевают воспоминания о первом запуске PlayStation 5 и ажиотажном спросе на электронику, такую как видеокарты серии RTX 3000 во время пандемии 2020 года.