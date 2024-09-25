Возможно, это связано с возросшим потреблением.

В недавних отчетах инсайдеров высказывались опасения по поводу видеокарт NVIDIA следующего поколения, предполагая, что они могут потреблять значительно больше энергии, чем текущая серия RTX 4000. Спекуляции вокруг этих требований к питанию усилились после выпуска новейших блоков питания MSI, которые указывают на то, что будущим флагманским GPU NVIDIA могут потребоваться два разъема питания, чтобы справиться с возросшей нагрузкой.

Текущая топовая карта GeForce RTX 4090 уже была связана с проблемами с блоком питания, и многие пользователи сталкивались с расплавленными разъемами. Теперь новая линейка продуктов от MSI намекает на то, что ее преемник может столкнуться с подобными проблемами.

Издание TweakTown недавно ознакомилось с новыми мощными блоками питания MSI MEG Ai1600T PCIe 5.0 и MPG A1250 во время визита на предприятие MSI в Шэньчжэне. Примечательно, что эти блоки питания оснащены двумя 16-контактными разъемами питания 12V-2x6. По словам MSI, этот дополнительный разъем был разработан для поддержки графических ускорителей следующего поколения.

Модель RTX 5090, которая станет флагманом, может потреблять до 600W – это резкий скачок по сравнению с 450W, которые требует RTX 4090.

Если эти сообщения соответствуют действительности, то распределение большей мощности по двум кабелям питания может быть стратегическим ходом для предотвращения возможных проблем с блоком питания, которые возникли у RTX 4090.