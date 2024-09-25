Это изменение в политике связано с недавним арестом Павла Дурова.

После своего короткого пребывания под стражей Павел Дуров, генеральный директор Telegram, склонен занять более сговорчивую позицию с западными властями. В своем недавнем заявлении Дуров сообщил о существенных изменениях в подходе платформы к модерации контента и уголовным расследованиям.

Telegram обновил свои условия предоставления услуг, введя более строгие меры в отношении потенциальной преступной деятельности, осуществляемой на платформе. Это обновление свидетельствует о более тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, которое будет проявляться в предоставлении им более легкого доступа к важным данным для идентификации подозреваемых. Согласно пересмотренным правилам, Telegram теперь будет сотрудничать с правоохранительными органами на законных основаниях.

Если будет получен законный судебный ордер, касающийся подозреваемого в совершении преступления, Telegram сначала проведет собственную юридическую проверку запроса. В зависимости от результата, платформа может передать правоохранительным органам IP-адрес и номер телефона подозреваемого. Кроме того, Telegram будет публиковать ежеквартальные отчеты о прозрачности, проливающие свет на объем данных, передаваемых судебным органам.

Ранее условия Telegram касались только сотрудничества в выявлении подозреваемых в терроризме. Новая формулировка знаменует собой значительный сдвиг, сигнализируя о том, что Telegram больше не хочет восприниматься как убежище для незаконной деятельности.

Дуров был задержан французскими властями в августе за то, что якобы не смог обеспечить адекватную политику модерации для пресечения преступной деятельности в Telegram. Выпущенный под залог после уплаты 5 миллионов евро, Дуров обязан оставаться во Франции до тех пор, пока обвинения не будут сняты.

В своем недавнем публичном заявлении Дуров подчеркнул, что для борьбы с преступным контентом на платформе была создана новая команда модераторов. Они работают в связке с алгоритмами искусственного интеллекта, чтобы обнаруживать и удалять незаконные материалы.

Дуров утверждает, что 99,999% пользователей Telegram не замешаны в преступной деятельности, и лишь мизерная доля – 0,001 % – портит репутацию платформы.