А флагман Samsung даже не попал в ТОП-5.

Недавний запуск компанией Apple моделей iPhone 16 и iPhone 16 Pro был воспринят в целом положительно, но очевидно, что есть области, требующие дальнейшей доработки, особенно в плане работы камеры. Несмотря на то что в этом году стандартная и Pro-модели получили ряд улучшений, по некоторым параметрам устройства все еще уступают ведущим конкурентам на Android. В частности, DxOMark, авторитетный источник для оценки аппаратных средств камеры, поставил iPhone 16 Pro Max на четвертое место по общей производительности камеры.

Сообщается, что iPhone 16 Pro Max отстает от устройств от Huawei, Google и Honor, которые заняли три первых места в последнем рейтинге. Примечательно, что последний флагман Samsung также не попал в число лидеров, что подчеркивает, насколько конкурентным стал ландшафт камер смартфонов.

Huawei Pura 70 Ultra занял первое место в рейтинге камер DxOMark, за ним следуют флагманы Google и Honor. DxOMark оценивает камеры в различных сценариях, имитируя реальные условия наряду с научными тестами, чтобы определить, какой смартфон предлагает лучшее качество фотографий для обычного пользователя.

Несмотря на это, в некоторых областях флагман Apple все же отличился. В ходе обширного тестирования DxOMark, включавшего более 3 000 фотографий и 150 часов видео, iPhone 16 Pro Max продемонстрировал свои сильные стороны в видеосъемке. Устройство отлично справилось с разрешением 4K, работая с переменной частотой 60 кадров в секунду, и представило новый режим 4K/120 fps, а также набор функций "Pro", которые предлагают возможности настройки, недоступные на конкурирующих устройствах.

Однако в плане фотосъемки iPhone 16 Pro Max все же продемонстрировал некоторые недостатки. Внимание Apple к балансу теней и бликов было очевидным, однако обновления этого года не позволили существенно сократить разрыв с такими конкурентами, как Huawei и Google.

Одна из областей, где iPhone 16 Pro Max заметно отстает, – это возможности зума. Новая 48-мегапиксельная сверхширокоугольная камера не показала значительного улучшения детализации текстур по сравнению с iPhone 15 Pro Max. Более того, работа телезума остается непоследовательной: тестеры отмечают значительную потерю детализации при масштабировании от 2 до 5 раз.