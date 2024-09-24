В Европе он будет стоить около 600 евро.

Компания Seasonic представила свой новейший блок питания Prime PX-2200 мощностью 2200W. Он поддерживает стандарты ATX 3.1 и оснащен четырьмя разъемами питания 12V-2x6, что позволяет ему питать до четырех настольных видеокарт RTX 4090. Хотя цены в США пока не известны – возможно, из-за стандартного ограничения мощности в 1800W – в Европе стоимость PX-2200 составляет €580.

Этот 2200W-й БП превосходит все существующие модели в линейке Seasonic, обеспечивая на 37% больше мощности, чем его 1600W-е собратья. Он имеет сертификат 80 Plus Platinum, гарантирующий высокую эффективность и совместимость с новейшими стандартами ATX 3.1 и PCIe 5.1. Блок разработан с учетом перспектив на будущее и готов к поддержке графических ускорителей нового поколения.

Для эффективного управления тепловыделением PX-2200 оснащен 135-мм вентилятором на гидродинамическом подшипнике. Seasonic утверждает, что такая конструкция обеспечивает лучшую акустику, повышенную долговечность и энергоэффективность по сравнению с традиционными вентиляторами.

Возможности подключения, как и ожидалось от блока питания такого уровня, весьма обширны. PX-2200 имеет один 24-контактный кабель для материнской платы, три 8/4-контактных кабеля для процессора, четыре 8/6-контактных кабеля PCIe, четыре кабеля SATA с четырьмя разъемами каждый, один кабель SATA 3.3v с двумя разъемами и один кабель Molex с тремя разъемами. Кроме того, имеются четыре кабеля питания 12V-2x6.