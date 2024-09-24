По факту старый сенсор не будут менять с 2022 года.

Когда речь заходит о предстоящих моделях Samsung Galaxy S25 (выйдет в 2025 году) и Galaxy S26 (в 2026 году), возможно, пришло время снизить свои ожидания относительно серьезных обновлений камеры. Согласно недавним слухам, в этих смартфонах будет установлена та же основная камера, что и в нынешнем Galaxy S24.

Эта информация поступила от авторитетного инсайдера Ice Universe, который имеет солидный послужной список утечек, связанных с Samsung. Основная камера представляет собой 50-мегапиксельный сенсор размером 1/1,56 дюйма, который является стандартом со времен Galaxy S22, дебютировавшего в 2022 году. Если это утверждение окажется верным, это будет означать, что Samsung решила оставить одну и ту же основную камеру на протяжении четырех лет подряд.

Samsung может утверждать, что оптимизация программного обеспечения компенсирует отсутствие аппаратных изменений. Кроме того, вторичные камеры – 10-мегапиксельный телефотосенсор (1/3,94 дюйма) и 12-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор (1/2,55 дюйма) могут быть обновлены. Однако даже с учетом этих потенциальных изменений общая дорожная карта камер для серии Galaxy кажется несколько неутешительной.

В то время как существенные ежегодные улучшения камер смартфонов становятся все более редкими, сохранение прежней аппаратной части основной камеры может поставить Samsung в невыгодное положение. Конкуренты, такие как Google, уверенно продвигаются вперед в этой области.

Интересно, что в другом июньском отчете также говорилось о минимальных изменениях в Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus с точки зрения обновления камеры. Однако стоит отметить, что эти модели могут быть оснащены дополнительной оперативной памятью, что потенциально может расширить возможности искусственного интеллекта.