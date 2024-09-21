Нынешние бюджетные модели получили всего 60 Гц.

Компания Apple представила новую линейку iPhone 16, в которой появились некоторые долгожданные функции, хотя основной дизайн остался привычным. Модели iPhone 16 Pro во многом сохранили внешний вид своих предшественников, но компания немного увеличила их размер, чтобы вместить более крупный дисплей. Между тем, уже ходят слухи о iPhone 17 следующего года, в частности об iPhone 17 Air, который, как ожидается, будет оснащен дисплеем ProMotion с частотой 120 Гц.

Стартуя по цене $799, iPhone 16 сталкивается с жесткой конкуренцией, особенно учитывая, что многие устройства на базе Android в той же ценовой категории уже предлагают частоту обновления 120 Гц. С точки зрения дисплея, iPhone 16 кажется шагом назад. Однако Apple всегда была осторожна в выпуске премиальных функций, часто оставляя их для моделей Pro, чтобы сохранить четкое различие в линейке продуктов. Отраслевые эксперты и любители техники годами высказывали свои опасения, призывая Apple перенести технологию ProMotion на стандартные модели. Похоже, их пожелания могут наконец-то исполниться в iPhone 17 и iPhone 17 Air.

Росс Янг, ведущий аналитик по дисплеям из DSCC, поделился этой информацией с MacRumors, подтвердив, что и стандартный iPhone 17, и уменьшенный iPhone 17 Air будут оснащены технологией ProMotion. Для тех, кто не в курсе, ProMotion – это фирменная система Apple с частотой обновления 120 Гц, которая обеспечивает более плавный скроллинг, улучшенное воспроизведение видео и повышенную отзывчивость при работе с динамичным контентом.

В настоящее время iPhone 16 и iPhone 16 Plus оснащены панелями с частотой 60 Гц, и это ограничение может снизить интерес потребителей и продажи. С более широкой точки зрения, добавление ProMotion в iPhone 17 и iPhone 17 Air, вероятно, уменьшит разницу между стандартным и Pro-вариантами, предлагая пользователям более изысканный опыт по более низкой цене.