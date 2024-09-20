С течением времени они медленно опускались на поверхность.

Исследователи из Школы Земли, атмосферы и окружающей среды Университета Монаша представили удивительную теорию: Земля, возможно, когда-то имела систему колец, подобную той, что наблюдается вокруг Сатурна и других газовых гигантов. Это открытие может перевернуть наше представление о древнем прошлом планеты.

Ученые пришли к такому выводу, изучив положение 21 кратера от ударов астероидов, образовавшихся в ордовикский период. Этот период, охватывающий 41,6 млн лет, произошел примерно 485-443 млн лет назад. Благодаря детальным тектоническим реконструкциям плит исследователи обнаружили любопытную закономерность: все 21 столкновение произошло в пределах 30 градусов от экватора, несмотря на то, что большая часть континентальной коры Земли в то время лежала далеко за пределами данного региона.

Вероятность того, что такая концентрация произошла случайно, крайне мала. По мнению команды, это можно сравнить с тем, как если бы гипотетическую трехстороннюю монету подбросили 21 раз, и каждый раз получали один и тот же результат.

Согласно новой теории, крупный астероид прошел вблизи Земли и был разорван на части приливными силами. Образовавшиеся обломки сформировали временное кольцо вокруг экватора. В течение миллионов лет материал этого кольца постепенно опускался на поверхность, что привело к появлению кратеров и обломков метеоритов, обнаруженных в осадочных породах того периода.