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Kachka
YouTube внедрил рекламу во время паузы роликов
Теперь функция стала доступна всем рекламодателям.

Компания Google представила новый способ извлечения выгоды из внимания пользователей – размещение рекламы в видеороликах YouTube, поставленных на паузу. По словам менеджера по связям с общественностью YouTube, рецензенты положительно отреагировали на функцию "Рекламная пауза", которая теперь стала доступна всем рекламодателям.

Первоначально YouTube экспериментировал с этой функцией в 2023 году, предлагая ее избранным рекламодателям. Директор по бизнесу Google Филипп Шиндлер в апреле подтвердил, что отзывы рекламодателей были в подавляющем большинстве положительными. Однако реакция пользователей видеохостинга оказалась не столь восторженной.

Скриншоты, которыми поделились пользователи Reddit, свидетельствуют о повсеместном недовольстве новой рекламой, особенно на экранах паузы.

Примечательно, что эти объявления не ограничиваются веб-сайтом YouTube. Они также появляются в мобильном приложении, когда видео приостанавливается.

Реклама на экране паузы, хотя и является новинкой для YouTube, не совсем новая концепция. Другие потоковые сервисы, такие как DirecTV от AT&T и Hulu, уже внедряли подобную рекламу для пользователей с более низкими тарифными планами. Amazon применяет аналогичный подход к своим устройствам, например планшетам Fire, где реклама появляется на экране блокировки. Более того, в мае прошлого года Amazon сообщила, что планирует расширить свои рекламные предложения, включив в них больше устройств для дома.

#youtube #реклама #видео #реклама в видео
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Youtube будет показывать рекламу при постановке видео на паузу
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