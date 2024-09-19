Такая же сложная ситуация и с электричеством.

Исследование Калифорнийского университета в Риверсайде, о котором сообщает The Washington Post, проливает свет на высокие затраты, связанные с генеративным искусственным интеллектом, в частности на его значительное потребление воды. ИИ требует серьезного охлаждения серверов, обеспечивающих генерацию данных, на что расходуется огромное количество воды.

Исследование показало, что потребление воды в разных штатах варьируется в зависимости от стоимости электроэнергии и близости к центрам обработки данных. Штаты с более дешевой электроэнергией, как правило, потребляют меньше воды, и наоборот. Например, в Техасе для создания электронного письма объемом 100 слов используется примерно 235 мл воды, а в Вашингтоне эта цифра подскочила до 1.5 л.

На первый взгляд эти цифры не вызывают тревоги. Однако они быстро накапливаются, особенно при частом использовании инструментов искусственного интеллекта, таких как GPT-4. Пользователи, ежедневно выполняющие множество запросов, потребляют большое количество воды только для генерации обычного текста.

Центры обработки данных, где размещаются модели ИИ, печально известны своим высоким потреблением воды и электричества. Это не только негативно сказывается на состоянии окружающей среды, но и повышает коммунальные платежи в населенных пунктах, где такие центры построены. Например, по имеющимся данным, компания Meta* использовала 22 млн литров воды для обучения своей модели LLaMA-3. В перспективе это примерно столько же воды, сколько потребляют 164 американца в год.

Не меньшее беспокойство вызывает и потребление электроэнергии. Согласно исследованию, если бы каждый десятый работающий американец использовал GPT-4 раз в неделю в течение года (всего 52 запроса от 17 миллионов человек), то потребление электроэнергии в 121 517 МВт-ч было бы эквивалентно общему потреблению электроэнергии всеми домохозяйствами Вашингтона в течение 20 дней.

* – Компания Meta признана в РФ экстремистской организацией, а её деятельность запрещена