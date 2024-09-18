На ПК должна выйти и Red Dead Redemption 1.

В недавнем обновлении для GTA V компания Rockstar Games непреднамеренно оставила метаданные, раскрывающие больше, чем предполагалось. Файлы не только подтвердили интеграцию античит-системы BattleEye, но и указали на несколько неанонсированных проектов для ПК, находящихся в разработке. Случайное раскрытие информации вызвало широкие спекуляции в игровом сообществе.

Утечка данных оказалась не файлами сохраненных игр, а каталогами, ссылающимися на текущую работу Rockstar. Среди них всплыли такие известные проекты, как GTA VI, Red Dead Redemption 1 и GTA V Gen9 для ПК. Данные были получены из программы запуска игр Rockstar, которая с тех пор была обновлена, чтобы удалить следы этой непреднамеренной утечки. Хотя в файлах нет прямых упоминаний о GTA VI, внимание фанатов привлек один каталог под названием "Americas". Он уже давно ассоциируется с разработкой GTA VI, кодовое название которой впервые прозвучало еще в 2018 году. Хотя Rockstar еще не подтвердила релиз GTA VI для ПК, эти данные говорят о том, что ПК-версия действительно находится на какой-то из стадий разработки.

Что касается обновления GTA V Gen9, то ПК-геймеры ожидают появления функций, которые в настоящее время являются эксклюзивом для консолей. Среди них могут быть тени с трассировкой лучей, улучшенная дикая природа в GTA Online и более быстрые игровые автомобили. Другие эксклюзивные для консолей обновления, такие как встроенная поддержка HDR, Career Builder для GTA Online и улучшенная система управления машинами, также могут попасть на ПК.