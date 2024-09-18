Доступ к ней имеется прямо с экрана блокировки.

В последнем обновлении iOS 18 компания Apple представила множество новых функций, но одна из них, которая особенно понравится фотографам, – это возможность настроить экран блокировки, заменив стандартное приложение Камеры. Теперь пользователи могут выбрать более продвинутые приложения для камер, такие как Halide Mk II и Moment Pro Camera, которые позволяют использовать профессиональные инструменты для съемки прямо на экране блокировки.

Как Halide Mk II, так и Pro Camera заслужили признание благодаря таким высококлассным функциям вроде ручной фокусировки, что делает их популярными среди любителей фотографии. С этим обновлением пользователи могут полностью обойти родное приложение iPhone Camera, впервые открыв прямой доступ к кастомным приложениям с экрана блокировки.

Чтобы осуществить данную задумку, нужно: