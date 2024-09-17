Это же касается и китайского аналога RTX 4090D.

Похоже, что NVIDIA готовится к снятию с производства своих флагманских видеокарт архитектуры "Ada Lovelace", а именно GeForce RTX 4090 и RTX 4090D, готовясь к выпуску нового поколения продуктов.

Выпущенная почти два года назад, в октябре 2022 года, модель NVIDIA GeForce RTX 4090 до сих пор остается на вершине иерархии GPU. На протяжении всего срока службы ни одному конкуренту не удалось сместить его с позиции лучшего игрового решения. Теперь RTX 4090 завершит свое правление таким же образом – не имея конкурентов.

По сообщениям китайских каналов, NVIDIA вместе со своими партнерами планирует прекратить производство RTX 4090 и RTX 4090D со следующего месяца. Хотя эти планы еще не окончательно утверждены, октябрь, похоже, является целевым сроком прекращения производства. Несмотря на высокую стоимость, спрос на эти графические ускорители остается высоким, и возникший дефицит поставок может привести к росту цен, поскольку розничные сети будут стараться как можно дольше сохранять запасы.

Ожидается, что планируемый отказ от производства поможет партнерам NVIDIA по производству плат очистить свои запасы высококлассных GPU RTX 40 и сфокусироваться на предстоящих релизах следующего поколения. RTX 5090 придет на смену RTX 4090 во всем мире, а RTX 5090D заменит RTX 4090D на китайских рынках.