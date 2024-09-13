После включения в игре стало уже не 56 FPS, а 100 FPS.

Компания AMD готовится обеспечить значительный прирост частоты кадров в своих новых чипах для ноутбуков Ryzen AI 300 благодаря ранней поддержке драйверов для интегрированной серии Radeon 800M. Компания представила новую технологию Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2), которая в сочетании с переменной графической памятью способна вывести гейминг на новый уровень.

AFMF 2 использует искусственный интеллект для генерации дополнительных кадров, эффективно увеличивая FPS в играх без вмешательства разработчиков. По словам AMD, эта технология может увеличить частоту кадров на 40% на ноутбуках, оснащенных новейшими чипами Ryzen AI, хотя фактический прирост будет зависеть от конкретной игры.

Однако AMD предупреждает, что для активации AFMF 2 требуется минимум 50 FPS или выше, что гарантирует, что функция будет использоваться только там, где она наиболее эффективна.

Одним из ярких бенефициаров AFMF 2 стала игра Cyberpunk 2077. AMD сообщает, что производительность в 1080p на низких настройках с включенным FidelityFX Super Resolution выросла с 56 FPS до почти 100 FPS, что составляет прирост в 78%. Аналогично, в Far Cry 6 в разрешении 2880x1800 с включенным FSR и настройками Medium производительность превысила 70 FPS.

Еще одна ключевая функция, которую представила AMD, – переменная графическая память (VGM), которая динамически выделяет дополнительную системную оперативную память для GPU в зависимости от потребностей.

VGM позволяет таким играм, как Marvel's Guardians of the Galaxy, соответствовать минимальным требованиям к VRAM на ноутбуках серии Ryzen AI 300, обеспечивая более плавную работу. Чтобы обеспечить работоспособность, пользователи должны вручную включить эту функцию на вкладке "Производительность" программы Adrenalin.