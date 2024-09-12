А обычная PS5 будет ограничена порогом в 30 FPS.

Несмотря на возросшую мощность PlayStation 5 Pro, она все равно может не справиться с запуском грядущей Grand Theft Auto VI на частоте в 60 кадров в секунду по нескольким очевидным причинам.

Ричард Лидбеттер из издания Digital Foundry в интервью IGN объяснил, что процессор PlayStation 5 Pro, идентичный процессору базовой модели, может ограничить возможности консоли по достижению 60 FPS, если Rockstar Games решит установить 30 FPS для базовой PS5. Исторически сложилось так, что серия GTA всегда нагружала процессор до предела из-за сложной симуляции мира. Такая высокая нагрузка на процессор традиционно приводила к тому, что предыдущие игры работали на частоте 30 FPS или даже ниже.

Однако это не означает, что Grand Theft Auto VI не будет работать лучше на PlayStation 5 Pro по сравнению со стандартной моделью. Лидбеттер отметил, что значительная модернизация GPU версии Pro обеспечит более качественное изображение и потенциально более стабильную производительность. Хотя процессор остался таким же, как и в обычной PS5, увеличение тактовой частоты на 10% может обеспечить небольшое улучшение общей производительности системы.

Стоит также отметить, что на данный момент Rockstar Games поделилась лишь минимальной информацией о Grand Theft Auto VI, включая единственный трейлер. Сегодня неизвестно, будет ли игра поддерживать 30 FPS на базовых PlayStation 5 и Xbox Series X|S из-за огромного масштаба и сложности проекта.