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Kachka
За "вечное" использование в GTA 6 хита 80-х Temptation Rockstar предложила авторам всего $7 500
Группа назвала это предложение оскорбительным.

Выпущенная в 2013 году, Grand Theft Auto V стала финансовым локомотивом: с момента ее выхода было продано более 200 миллионов экземпляров, а валовой доход превысил 8,5 млрд долларов. Несмотря на такой огромный успех, Rockstar Games недавно предложила неожиданную и, на взгляд многих, довольно сомнительную сделку по лицензированию музыки для своей грядущей игры Grand Theft Auto VI. Предложение было сделано синти-поп-группе 80-х Heaven 17, и эта сумма вызвала недоумение во всей индустрии.

По словам Мартина Уэйра, одного из основателей Heaven 17 и The Human League, Rockstar обратилась к группе с предложением использовать их хит 1983 года "Temptation" в GTA VI. Предложение составило всего $7 500 на каждого автора, итого $22 500 для трех участников группы. Этот гонорар покрывал использование песни "навсегда" без каких-либо будущих дополнительных выплат.

Уэйр публично выразил свое недовольство в социальных сетях, заявив, что, хотя он изначально возлагал большие надежды на значительный гонорар, предложение его разочаровало. Он с юмором вспомнил, как пролистал письмо и был шокирован мизерным предложением. Затем он резко отклонил предложение, дав понять, что сделка его далеко не устраивает.

Суть проблемы, похоже, заключается в правах на лицензирование музыки. Предложив такую фиксированную плату, Rockstar фактически обеспечит себе права на "Temptation" на неопределенный срок, и в будущем не придется возвращаться к переговорам о лицензировании.

#игры #rockstar games #gta 6 #rockstar #grand theft auto 6 #музыка
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