Базовая конфигурация оценивается в 2 800 долларов.

Компания Huawei официально представила Mate XT Ultimate Design – cкладной смартфон нового поколения, способный всколыхнуть рынок индустрию и бросить вызов iPhone 16 от Apple. После нескольких недель слухов и утечек устройство дебютировало, предлагая передовые технические характеристики и инновационные дизайнерские решения, которые выделяют его среди конкурентов.

В сложенном состоянии Huawei Mate XT Ultimate Design оснащен 6,4-дюймовым дисплеем. Однако пользователи могут превратить его в 7,9-дюймовое устройство или полностью разложить до 10,2-дюймового планшета, демонстрируя универсальность его трехслойной формы. В дисплее используется технология LTPO OLED, обеспечивающая адаптивную частоту обновления в 240 Гц.

Mate XT Ultimate Design весит 238 граммов: он легче большинства флагманских телефонов, а его толщина в разложенном состоянии составляет всего 3,6 мм. Задняя панель устройства отделана натуральной кожей, доступной в красном и черном цветах. Конструкция с двумя шарнирами включает большой внутренний экран из ультратонкого стекла и неньютоновскую жидкость для внешней панели, что позволяет устройству выдерживать нагрузки при многократном складывании и раскладывании. Оба экрана устойчивы к царапинам.

Питает устройство аккумулятор толщиной всего 1,9 мм и общей емкостью 5 600 мАч. Mate XT Ultimate Design поддерживает проводную зарядку мощностью 66W и беспроводную зарядку мощностью 50W.

Huawei Mate XT Ultimate Design поставляется в трех конфигурациях с 16Gb ОЗУ. Базовая модель с 256Gb встроенной памяти стоит 19 999 юаней ($2 809). Вариант с 512Gb стоит 21 999 юаней ($3 090), а за топовую модель с 1Tb просят 23 999 юаней ($3 371). Официальная дата выхода назначена на 20 сентября, что совпадает с началом продаж iPhone 16 от Apple.