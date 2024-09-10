Однако у неё имеются маленькие проблемы с драйверами.

Китайский производитель видеокарт Loongson готовится к выпуску графического ускорителя 9A2000 – конкурента, способного сравниться по производительности с RTX 2080 от NVIDIA.

В то время как на мировом рынке графических процессоров доминируют несколько крупных компаний, более мелкие участники усердно работают над созданием мощных альтернатив. Loongson, китайский производитель GPU, находится в их числе. Недавно компания представила видеокарту 9A1000, которая по производительности аналогична RX 550 от AMD. Теперь Loongson собирается выпустить модель 9A2000, которая обещает значительный прирост производительности по сравнению с предшественником.

По данным ITHome, генеральный директор Loongson Ху Вэйву заявил, что производительность 9A2000 будет сопоставима с RTX 2080 от NVIDIA. Если заявления оправдаются, то это станет впечатляющим скачком, поскольку 9A2000, как ожидается, будет в 8-10 раз быстрее, чем 9A1000, а также обеспечит повышенную энергоэффективность за счет усовершенствования дизайна.

Амбиции Loongson не ограничиваются 9A2000. Компания уже планирует будущие видеокарты, в том числе 9A3000, которая серьезно превзойдет 9A2000 по производительности.

Одним из заметных достижений 9A2000 является её способность запускать Black Myth: Wukong, долгожданную игру, разработанную китайской компанией Game Science.

Несмотря на это, Loongson по-прежнему сталкивается с проблемами в области программного обеспечения. В текущей версии 9A1000 отсутствует поддержка DirectX 12, хотя компания изучает возможности добавления совместимости с DX12 в будущих обновлениях.